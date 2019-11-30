Akhisarspor zor deplasmanda

AKHİSAR, (DHA)

TFF 1. Lig'de 3 maçlık galibiyet hasretine geçen hafta Altay'ı yenerek son verip şampiyonluk iddiasını yeniden kanıtlayan Akhisarspor, yarın yarıştaki en önemli rakiplerinden Cesar Grup Ümraniyespor'a konuk olacak. Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak 90 dakikayı Ramazan Keleş yönetecek. Akigo'da Cikalleshi ve Musa Nizam'ın sakatlıkları sürüyor. Ligde haftaya lider Hatayspor'un ardından averajla ikinci ve üçüncü sırada giren iki takım da 21'er puan topladı. İlk yarının bitimine 5 maç kaldığını hatırlatan Teknik Direktör Mehmet Altıparmak, "En önemli rakiplerimizden biriyle deplasmanda oynayacağız. Galibiyet serisi başlatmayı hedefliyoruz" dedi.

AKHİSARSPOR

Gökhan - Tolga, Cocalic, Uğur Arslan, Vrsajevic, Aykut, Taha, Burhan, Bjarnason, Erhan, Hadzic