Akhisarspor zincir kırma peşinde

AKHİSAR, (DHA)

TFF 1. Lig'de deplasmanda 5 maçtır galip gelemeyen Akhisarspor, yarın ilk devrenin son haftasında Keçiörengücü'ne konuk olacak. Ankara Aktepe Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak 90 dakikayı Cihn Aydın yönetecek. Akigo'da sakatlıkları bulunan Taha ve Uğur Arslan ile cezalı Aykut ve Rotman son hafta görev yapamayacak. Ligde 7 maçtır bileği bükülmeyen Akhisarspor, bu periyotta 5 beraberlik alarak zirve hedefinin gerisinde kaldı. İlk yarının son karşılaşması öncesi üçüncü sırada yer alan Akhisar'ın 27, Play-Off hattında beşinci basamaktaki Keçiören'in ise 25 puanı bulunuyor.

AKHİSARSPOR

Gökhan - Vrsajevic, Alperen, Cocalic, Musa Nizam, Eray, Bjarnason, Burhan, Muhammet Reis, Erhan, Cikalleshi