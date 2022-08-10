Akhisarspor yönetiminden kadro dışı açıklaması

Yeşil-siyahlılarda 7 Ağustos'taki kongrede yeniden başkanlık görevine dönen Evren Özbey yönetimi açıklama yayınlayıp, futbolcuların kendilerinin ayrılmak istediklerini belirtti. Yönetimin açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Medyada yer alan 8 futbolcumuzun kadro dışı bırakıldığı haberleri gerçeği yansıtmamaktadır.

Söz konusu 8 profesyonel futbolcu kulübümüzden ayrılmak istediklerini defalarca dile getirmelerinden dolayı kendilerine transfer süreçlerinde kolaylık sağlamak amacıyla izin verilmiştir. Takımımızın sorumlusu Theofanis Gekas’ın isteği doğrultusunda 8 futbolcumuz idmanlara davet edilmiştir, her biri çok değerli olan futbolcularımızı aramızda görmekten mutluluk duyarız. Ancak buna rağmen takımımızda devam etmek istemezlerse kendilerine anlayış gösterilecektir."

DHA