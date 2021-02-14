Akhisarspor yine düşüşe geçti

İkinci yarıda Tuzlaspor ve Bandırmaspor'la oynadığı ilk iki maçı kazanıp düşme hattından sıyrılan Akigo, ardından Balıkesirspor ve Samsunspor karşısında yine puana hasret kaldı.

Balıkesirspor'a 3-0 yenildikten sonra dün evinde Samsunspor'a 4-1'le teslim olan yeşil-siyahlı ekip, 2 haftada kalesinde 7 gol görüp kendisini yeniden düşme sınırında buldu. Akhisar, bu sezon çıktığı toplam 21 maçta 5 galibiyet, 4 beraberlik, 12 mağlubiyetle yalnız 19 puan toplayabildi. 8 Kasım'daki 2-2'lik Boluspor maçından sonra 12 maçtır hiç beraberlik almayan Akigo, bu periyodu 2 galibiyet, 10 yenilgiyle geçti. Akhisarspor, haftaya kendisi gibi alt sıralardaki Menemenspor'a konuk olacak.

DHA