Akhisarspor yabancı golcü arıyor

AKHİSAR, (DHA) - Spor Toto 1'inci Lig'de kontenjanı dolu olduğu için transferde yerli isimlere yönelen Akhisarspor, ileri uç için yabancı futbolcu arıyor. Kadrosundaki 14 yabancıdan Lukac, Vrsajevic, Rotman ve Cocalic'le yeni sezonda da yola devam edecek yeşil-siyahlılar, takımın en golcü ismi Manu'nun ayrıldığı hücum hattını yine yabancı bir forvetle takviye etmeyi istiyor.

Dış transferde şimdiye kadar Osmanlıspor'dan sağ kanat Burhan Eşer, BŞB Erzurumspor'dan sağ bek Tolga Ünlü ve Boluspor'dan kaleci Gökhan Değirmenci'yi renklerine bağlayan Akhisar, anlaşmaya vardığı Gazişehir'den stoper Uğur Arslan Kuru'nun bonservisini almasını bekliyor. Ege ekibinde 12 günlük Erzurum kampı da yarın başlayacak. Yeşil-siyahlılar, 25 Temmuz-6 Ağustos tarihleri arasında ise Kızılcahamam'da kamp yapıp ardından 7 Ağustos'ta son Süper Lig şampiyonu Galatasaray'la Ankara'da Süper Kupa finaline karşı karşıya gelecek.