Akhisarspor - Ümraniyespor maç sonucu: 1-1

Spor Toto 1.Lig 34.hafta maçında Akhisarspor ile Bereket Sigorta Ümraniyespor 1-1 berabere kaldı. Geçen hafta lige veda eden Akhisarspor böylece ligi 30 puanla 16.sırada bitirdi. Ümraniyespor ise 51 puanla 8.sırada sezonu kapattı

Konuk ekibin golünü 67.dakikada Yunus Emre Gültekin atarken ev sahibi Akhisarspor adına tek golü 80.dakikada Bertuğ Bayar kaydetti.



