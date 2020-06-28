Akhisarspor-Ümraniyespor maç sonucu: 1-0

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Akhisarspor, evinde 10 kişi kalan Cesar Grup Ümraniyespor'u tek golle geçti. Spor Toto Akhisar Stadı'nda koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında seyircisiz oynanan maçta 40'ıncı dakikada Cikalleshi'nin ayağından penaltıdan yararlanamayan Akhisarspor, 87'inci dakikada Bertuğ'la 3 puana uzandı.

Genç forvet Bertuğ, bu sezon attığı ilk golüyle takımına galibiyeti getirdi. Konuk Ümraniye, 45'inci dakikada Nouri'nin direkt kırmızı kart görmesiyle ikinci yarıyı 10 kişi oynadı. Bu skorla Akhisarspor, 48 puana ulaşarak son 4 maça ilk 2 barajının 5 puan gerisinde Play-Off hattında girdi. Ümraniye ise 41 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR:

14'üncü dakikada Tolga'nın ara pasıyla Ümraniyespor ceza sahasına giren Onur'un karşı karşıya pozisyonda şutunu kaleci Burak ayağıyla kornere çeldi.

21'inci dakikada Akhisarlı Erhan'ın ceza sahası dışından şutu auta çıktı.

38'inci dakikada ev sahibi penaltı kazandı. Cikalleshi'nin pasında Hadzic, ceza sahasında Tarık'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Yasin Kol beyaz noktayı gösterirken Cikalleshi 40'ıncı dakikada kullandığı atışı yan direğe nişanladı.

45'inci dakikada Akhisarlı Tolga'ya dirsek atan Ümraniyesporlu Nouri direkt kırmızı kart gördü.

72'inci dakikada Bertuğ'un şutu yandan auta çıktı.

87'inci dakikada ev sahibi galibiyet golünü buldu. Erhan'ın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşu ceza sahasında iyi yükselen Bertuğ kafayla ağlarla buluşturup skoru belirledi: 1-0.

STAT: Spor Toto Akhisar

HAKEMLER: Yasin Kol, Muhammet Yumak, Cemil Tunç

AKHİSARSPOR: Lukac - Tolga (Dk. 67 Aykut), Uğur Arslan, Musa Nizam, Kadir, Rotman, Bjarnason (Dk. 78 Taha), Onur (Dk. 78 Çekdar), Hadzic (Dk. 67 Bertuğ), Erhan, Cikalleshi (Dk. 62 Ali Kaan)

CESAR GRUP ÜMRANİYESPOR: Burak - Alaaddin (Dk. 90 Erdem), Tarık (Dk. 90 Mücahit Can), Glumac, Gökhan, Muhammed, Serkan (Dk. 73 Yunus Emre), Bentley, Nouri, Hasic (Dk. 46 Gomis), Gimbert (Dk. 84 Bahadır)

GOL: Dk. 87 Bertuğ (Akhisarspor)

SARI KARTLAR: Tarık, Gimbert, Gomis (Ümraniyespor) - Musa Nizam, Kadir, Onur, Rotman (Akhisarspor)

KIRMIZI KART: Dk. 45 Nouri (Ümraniyespor)