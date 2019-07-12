Spor Toto 1'inci Lig'de Akhisarspor, daha önce anlaşmaya vardığı Gazişehir Gaziantep'ten stoper Uğur Arslan Kuru'yla yarın sözleşme imzalayacak. Geçen sezon Gazişehir'de Akhisarspor'un yeni teknik patronu Mehmet Altıparmak yönetiminde 1'inci Lig Play-Off finalinde şampiyonluk yaşayan 30 yaşındaki stoperin kulübüyle bonservis sorununu çözdüğü öğrenildi.
Akhisarspor'la yollarını ayırıp kulüp arayan Portekizli sağ bek Miguel Lopes ise Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'a imza attı.
Barış GEZİCİ/AKHİSAR, (DHA)