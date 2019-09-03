Akhisarspor transferde tecrübeyi seçti

TFF 1'inci Lig'de şampiyon olarak Süper Lig'e dönmeyi hedefleyen Akhisarspor, transfer döneminde ligin en tecrübeli kadrolarından birini oluşturdu. Kadrosunda 30 yaşın üzerinde 5 futbolcu bulunduran yeşil-siyahlılar, 30 yaş üstü 9 yeni ismi daha kadrosuna kattı.

Transferde TFF 1'inci Lig'de şampiyonluk yaşamış ve Play-Off tecrübesi bulunan futbolcuları seçen Akhisar'da yenilerden Muhammet Reis 35, Burhan 34, Ergin, Taha ve Bjarnason 32, Erhan, Gökhan, Tolga ve Uğur Arslan ise 30 yaşında. Akhisarspor'un kadrosunda 34 yaşındaki Lukac, 33 yaşındaki Vrsajevic, 32 yaşındaki Cocalic, 31 yaşındaki Kadir ve 30 yaşındaki Rotman da bulunuyor. Akhisarspor, ilk 3 haftada 4 puan aldı.