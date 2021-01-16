Daha önce menajerlik yapan Evren Özbey ve kardeşlerinin eylül ayından beri yönetim dışından imza yetkilerini ellerinde bulundurdukları kulübün mali sıkıntılar, kadrosunun dağılması ve transfer yasağı nedeniyle içinden geçtiği zorlu günlerde göreve talip olan Hocaoğlu'nun yönetimi devraldığı takdirde eski Yunan golcüyü teknik adam olarak yuvaya döndüreceği belirtildi.

Yunanistan ve Almanya'da birçok kulüpte top koşturduktan sonra 2012-13 ve 2014-15 sezonlarında Akhisar'da oynayan 40 yaşındaki Gekas, attığı gollerle küme düşmekten kurtarıp liderliğe kadar taşıdığı takımda taraftarın gönlüne taht kurmuştu. Koronavirüs pandemisi nedeniyle henüz kongre tarihi belli olmayan Akhisarspor'da İsmail Hocaoğlu ve ekibinin kulübün imza yetkilerini devralma talepleri geri çevrilmişti. Transfer yasağını hafta başında kaldırıp anlaşma sağladığı isimlere lisans çıkarmaya çalışan Akhisarspor'da geçen sezondan beri toplam 19 futbolcu ayrılmış, son olarak takımın Ümit Milli Takım'da da forma giyen yıldız adayı Ali Kaan Güneren, 2 milyon TL bonservis bedeli karşılığı Ankaragücü'ne satılmıştı.

DHA