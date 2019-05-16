Akhisarspor tarihi fırsatı kaçırdı, kahroldu

Spor Toto Süper Lig'de 7 yıllık maceradan sonra bitime 2 hafta kala küme düşmesinin ardından Ziraat Türkiye Kupası'nı üst üste ikinci kez kazanma fırsatını da olaylı finalde kıl payıyla kaybeden Akhisarspor kahroldu. Akhisar, Galatasaray'la Sivas Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynadığı finalde hem kupadan, hem 1. Lig'den UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara katılan ilk Türk kulübü olma fırsatından, hem de 68 milyon TL'yi aşan dev gelirden oldu. Ligde küme düşmesine rağmen geçen yıl tarihinde ilk kez havaya kaldırdığı Türkiye Kupası'nda tekrar finale adını yazdıran Akhisar, kupaya uzanmaya çok yaklaştı. Sezon başında da Süper Kupa'yı elinden aldığı dev rakibi Galatasaray önünde 57. dakikada Manu'nun golüyle öne geçen Akigo'da kaleci Fatih Öztürk, 65. dakikada Diagne'nin penaltısını çıkardı.

Kupaya uzanmaya 10 dakika kalmışken VAR uyarısıyla gelen Galatasaray'ın ikinci penaltısı, Akhisar için sonun başlangıcı oldu. Penaltı kararına çok sert tepki gösteren Lopes, ikinci sarıdan kırmızı kart görüp oyundan atılırken Galatasaray'ın 88 ve 90+4. dakikada gelen golleriyle Akhisar'ın kupa hayali son buldu. Küme düşerek Süper Lig'in gelirinden olan Akigo, kupayı kazandığı takdirde Futbol Federasyonu'ndan 18 milyon TL, UEFA Avrupa Ligi'nden ise en az 7 milyon euro gelir elde ederek yeni sezonda 1. Lig yarışına tüm rakiplerinden müthiş mali avantajla başlayacaktı. Sivas'a gidemeyip final karşılaşmasını Akhisar Belediyesi'nin Milli Egemenlik Meydanı'na kurdurduğu dev ekrandan izleyen binlerce Akhisarlı da takımın küme düşmesinin ardından 4 gün sonra kupanın da son anda elden kaçmasıyla çifte şok yaşadı.

ARSLANBOĞA'YA BÜYÜK TEPKİ

Akhisarspor, kupa finalinin hakemi Suat Arslanboğa'ya öfke kustu. Maçta aleyhine 2 penaltı çalınan yeşil-siyahlılarda kırmızı kart gören Lopes, sahayı Arslanboğa'yı alkışlayarak terk etti. Akhisarlılar, finalin ardından hakemin yönetimini protesto etmek için madalya törenine çıkmadı. Törene yalnız finalin en iyi oyuncusu seçilen kaleci Fatih, ödülünü almak için çıkarken törenin ardından bazı futbolcular sahaya gelip Galatasaraylı meslektaşlarını alkışladı. Galatasaraylı futbolcular iki takım arasında Konya'da 5 Ağustos 2018'de oynanan Süper Kupa finalinin ardından kupayı kazanan Akhisarlıları alkışlamıştı.

Hakem Arslanboğa'ya öfkesi bitmeyen Akhisar'da Güray Vural, maç sonu röportajında Arslanboğa için hakaret içiren ifadeler kullandı. Tecrübeli futbolcu, Arslanboğa yönetiminde bu sezon oynadıkları tüm maçları kaybettiklerine, Galatasaray'ın ise tüm maçlarını kazandığına vurgu yaptı. Akhisar, bu sezon Suat Arslanboğa'nın orta hakem olduğu 6, VAR odasında görev yaptığı 1 maçı kaybederken yalnız ilk yarıda dördüncü hakem olarak görev yaptığı ligdeki Galatasaray maçını kazandı. Sarı-kırmızılılar ise Arslanboğa'nın görev aldığı maçlarda bu sezon 7 galibiyet aldı.

CEZA GELECEK

Tarihinde oynadığı üçüncü kupa finalinde sahadan ilk kez boynu bükük ayrılan Akhisarspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda madalya törenini protesto ettiği için Futbol Federasyonu'ndan ceza alacak. Gördüğü kırmızı kart sonrası Hakem Suat Arslanboğa'ya tepki gösteren Lopes ve hakem için hakaret içeren ifadeler kullanan Güray'ın da ceza alması bekleniyor.

ALKIŞLAR FATİH'E

Akhisarspor'da transferde adı Galatasaray'la anılan, ligde bu sezon rakibe karşı 24 Şubat'ta oynanan maçta forma giymediği için kadro dışı bırakılıp ardından affedilen kaleci Fatih Öztürk, eleştirilere sahada yanıt verdi. Sezon başında 5 Ağustos'ta oynanan Süper Kupa finalinde de Galatasaraylı Gomis'in penaltısına geçit vermeyip takımına kupayı getiren Fatih, dünkü finalde 65. dakikada Diagne'nin penaltısını çıkardı. 80. dakikada bu kez Sinan Gümüş'ün penaltısında gole engel olamayan tecrübeli file bekçisi 3 gol yemesine rağmen finalin en değerli oyuncusu seçildi.