Akhisarspor Süper Lig aşkına

TFF 1. Lig’de Altay yenilgisinin ardından Ümraniyespor’u tek golle yenerek son 4 maç öncesi direkt Süper Lig umutlarını koruyan Akhisar, bugün İstanbulspor’a konuk olacak. Rotman ve Musa Nizam’ın cezalı, Muhammet Reis, Alperen ile Hasan Ali’nin sakat olduğu takımda koronavirüs testleri ise negatif çıktı. Teknik direktör Yılmaz Vural ile Burhan Eşer, Vrsajevic ve Ergin Keleş sahaya çıkabilecek.