AKHİSAR, (DHA)

TFF 1. Lig'de sezonun ilk devresini 27 puanla beşinci sırada tamamlayan Akhisarspor, ikinci yarının ilk haftasında yarın Adanaspor'a konuk olacak. 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda saat 16.30'da başlayacak maçı Murat Erdoğan yönetecek. Yeşil-siyahlılarda sakatlıkları süren Taha ve Uğur Arslan ilk hafta görev yapamayacak. Ligde ilk yarıda liderliğe kadar yükselmesine rağmen devrenin son 3 maçında galip gelemeyip zirve hedefinin uzağında kalan Akhisarspor, ara transferde FIFA kanalıyla gelen yasak nedeniyle kadrosunu takviye edemedi. İlk yarıda 12 puanla düşme hattında sondan ikinci sırada kalan Adanaspor ise yeni transferlerle güç kazandı. Mevcut kadrolarının da Süper Lig hedefi için yeterli olduğunu belirten Akhisarspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, "Devreye iyi başlayıp finali de iyi yapmak istiyoruz" dedi.

AKHİSARSPOR

Gökhan - Vrsajevic, Alperen, Cocalic, Musa Nizam, Aykut, Bjarnason, Burhan, Muhemmet Reis, Erhan, Cikalleshi