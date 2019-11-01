Akhisarspor liderlik peşinde

TFF 1'inci Lig'de 5 maçta aldığı 4 galibiyetin ardından geçen hafta deplasmanda Osmanlıspor'a yenilerek tekrar liderlik koltuğuna oturma fırsatını tepen Akhisarspor, yarın Adana Demirspor'u ağırlayacak. Spor Toto Akhisar Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek. Bilet fiyatları VIP 40, kapalı 30, maraton 15, kale arkası ve misafir 10 TL olarak açıklandı.

Ege temsilcisinde eksik futbolcu bulunmuyor. Ligde 9 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet alan Akhisarspor, haftaya lider Ümraniyespor'un 1 puan gerisinde, 16 puanla 5'inci sırada başladı. Adana Demirspor'un ise 11 puanı bulunuyor. Zorlu bir 90 dakikaya çıkacaklarını söyleyen teknik direktör Mehmet Altıparmak, yeniden galibiyet serisi başlatmaları gerektiğini belirtti.

AKHİSARSPOR'UN MUHTEMEL 11'İ

Liderlik hesapları yapan Akhirsaspor'da teknik direktör Mehmet Altıparmak'ın Adana Demirspor karşısına şu ilk 11 ile çıkması bekleniyor: Gökhan - Vrsajevic, Alperen, Cocalic, Kadir, Aykut, Rotman, Burhan, Muhammet Reis, Erhan, Cikalleshi