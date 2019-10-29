Akhisarspor liderlik fırsatını tepti

TFF 1. Lig'de haftanın kapanış maçında Osmanlıspor'a deplasmanda 2-1 yenilen Akhisarspor, liderlik koltuğunu yeniden devralma şansını tepti. Ligde geçen haftayı ikinci sırada tamamlayan yeşil-siyahlı ekibe, rakiplerinden haftaya lider başlayan Hatayspor'un yanı sıra Fatih Karagümrük'ün de puan kaybetmesiyle tekrar zirve şansı doğdu.
Osmanlı önünde şok bir yenilgi alan Akhisarspor 16 puanda kalırken, liderlik hesaplarken ikincilikten beşinci sıraya düştü. Rakibini yenerek 18 puanla liderlik koltuğuna oturma fırsatını kaçıran Akhisar'ın, zirvenin yeni sahibi Ümraniyespor'la arasında 1 puan fark bulunuyor. Akhisarspor, ligde bu hafta yeniden çıkış yakalamak için Adana Demirspor'u ağırlayacak.