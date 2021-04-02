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Akhisarspor, kritik Ankaraspor deplasmanında

TFF 1'inci Lig'de üst üste 2 galibiyetin ardından son maçta Ankara Keçiörengücü'ne evinde öne geçtiği maçta 2-1 yenilerek bitime 7 hafta kala düşme hattında kalan Akhisarspor, milli ara sonrası yarın kendisi gibi kabus yaşayan Ankaraspor'a konuk olacak.

02 Nisan 2021, Cuma 11:34 Son Güncelleme:
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Akhisarspor, kritik Ankaraspor deplasmanında

Osmanlı Stadı'nda başlama düdüğü saat 16.00'da çalacak 90 dakikayı Bülent Birincioğlu yönetecek. Akigo'da Doğukan, sarı kart cezası nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecek. Ligde son 7 hafta öncesi Akhisarspor 25 puanla, kurtuluş hattının 3 puan gerisinde 16'ncı sırada yer alırken, 16 puanı bulunan 17'nci basamaktaki Başkent temsilcisi son kozlarını oynuyor.

DHA

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