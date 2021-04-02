Akhisarspor, kritik Ankaraspor deplasmanında
TFF 1'inci Lig'de üst üste 2 galibiyetin ardından son maçta Ankara Keçiörengücü'ne evinde öne geçtiği maçta 2-1 yenilerek bitime 7 hafta kala düşme hattında kalan Akhisarspor, milli ara sonrası yarın kendisi gibi kabus yaşayan Ankaraspor'a konuk olacak.
Osmanlı Stadı'nda başlama düdüğü saat 16.00'da çalacak 90 dakikayı Bülent Birincioğlu yönetecek. Akigo'da Doğukan, sarı kart cezası nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecek. Ligde son 7 hafta öncesi Akhisarspor 25 puanla, kurtuluş hattının 3 puan gerisinde 16'ncı sırada yer alırken, 16 puanı bulunan 17'nci basamaktaki Başkent temsilcisi son kozlarını oynuyor.
DHA