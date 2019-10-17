Akhisarspor koltuk peşinde

AKHİSAR, (DHA) -

TFF 1. Lig'de milli ara öncesi Giresunspor deplasmanındaki yenilgiyle liderlikten inen Akhisarpor, yarın son sıradaki Eskişehirspor'u koltuğu geri almak için ağırlayacak. Spor Toto Akhisar Stadı'nda yarın oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Emre Malok'un yöneteceği 90 dakikanın bilet fiyatları VIP tribün 40, kapalı 30, maraton 15, kale arkası ve misafir tribünler 10 TL olarak açıklandı. Ev sahibi yeşil-siyahlılarda sakatlığı süren Taha ve Giresun deplasmanında kırmızı kart gören Bjarnason görev yapamayacak.

Ligde ilk 7 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik, 2 yenilgi alan Akhisar, haftaya 13 puanla zirvenin 1 puan gerisinde dördüncü sırada başladı. Borçları yüzünden toplam 9 puanı silinen Eskişehirspor ise eksi 5 puanla sonuncu durumda. Rakibin içinde bulunduğu durumun kendilerinde rehavet yaratmayacağını söyleyen Teknik Direktör Mehmet Altıparmak, mutlaka kazanıp tekrar çıkışa geçeceklerini belirtti. Akhisarlı futbolcular, Barış Pınarı Harekatı'na katılan askerlerimize destek vermek için stattaki son antrenmanda ay-yıldızlı bayrağımızla poz verdi.

MUHTEMEL 11;

Akhisarspor'un sahaya şu 11'le çıkması bekleniyor;

"Gökhan - Vrsajevic, Alperen, Cocalic, Musa Nizam, Rotman, Aykut, Burhan, Muhammet, Erhan, Cikalleshi"