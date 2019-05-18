Akhisarspor 2-2 Kayserispor (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’de 7 yıllık maceranın ardından geçen hafta Fenerbahçe’ye deplasmanda 2-1 yenilerek bitime 2 hafta kala kurtuluş umutlarını kaybeden son sıradaki Akhisarspor, sezonun son iç saha maçında iddiasız İstikbal Mobilya Kayserispor’u ağırlıyor. Karşılaşmada ilk düdük çaldı.

Dakikalar 19'u gösterdiğinde Akhisarspor tehlikeli bir atak gerçekleştirdi. Helder Barbosa savunma arkasına Eray Ataseven'e ara pasını attı. Eray kaleci ile karşı karşıya kaldı, aşırma bir vuruş gönderdi top üstten az farkla auta çıktı.

Maçın 22. dakikasında bu kez konuk ekip etkili geldi. Akhisar yarı alanında topla buluşan Kayserisporlu futbolcu Şamil, savunma arkasına sarkan Chery'ye yerden pasını gönderdi. Kaleci Fatih'i çalımlayan Chery, boş kaleye doğru şutunu gönderdi ancak son anda savunmada Kadir Keleş kayarak topu kornere çıkardı.

37. dakikada sol kanattan Kadir Keleş ceza sahası içerisine yerden ortasını gönderdi. Orada bulunan Regattin gelişine şutunu çıkardı ve Akhisarspor 1-0 öne geçti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0'lık Akhisarspor üstünlüğü ile sona erdi.

Maçın ikinci yarısı başladı.

Mücadelenin 61. dakikasında Kayserispor'da sağ kanattan Sakıb Aytaç, yerden ceza sahası çizgisi üzerindeki Kravets'e pasını attı. Kravets kaleyi karşısına alıp düzgün bir şut çıkararak Kayserispor'a eşitliği getiren golü kaydetti: 1-1.

Dakika 80'de Akhisarspor, savunmadan uzun bir pasla atağa çıktı. Rakip yarı alanda Elvis Manu topla buluştu. Manu 20 metre topu sürdü ve şutunu köşeye göndererek takımını yeniden öne geçirdi: 2-1.

90+3'te Kayserispor, Asamoah Gyan ile durumu 2-2'ye getirdi. Maçın geri kalan dakikalarında başka gol olmadı ve maç 2-2'lik eşitlikle sonuçlandı.

Akhisarspor - Kayserispor maçının 11'leri

Akhisarspor: Fatih, Vrsajevic, Musa Nizam, Caner, Kadir, Rotman, Eray, Serginho, Regattin, Barbosa, Chikalleshi.

Kayserispor: Muammer, Lopes, Levent, Kucher, Sadık, Şamil, Hasan Hüseyin, Deniz, Chery, Nurettin, Kravets.

Manisa’da oynanan 5 maçta ise 2 kez İstikbal Mobilya Kayserispor kazanırken 3 maç da berabere bitti. 2 takım arasında Süper Lig’de oynanan maçlar ve neticeleri şöyle:

2012/2013 Kayserispor-Akhisarspor 1-1

2012/2013 Akhisarspor-Kayserispor 1-2

2013/2014 Kayserispor-Akhisarspor 0-0

2013/2014 Akhisarspor-Kayserispor 2-2

2015/2016 Kayserispor-Akhisarspor 3-2

2015/2016 Akhisarspor-Kayserispor 1-1

2016/2017 Kayserispor-Akhisarspor 0-2

2016/2017 Akhisarspor-Kayserispor 0-0

2017/2018 Akhisarspor-Kayserispor 0-2

2017/2018 Kayserispor-Akhisarspor 1-2

2018/2019 Kayserispor-Akhisarspor 1-0