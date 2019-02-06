Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı yaşanıyor. Süper Lig'de zor günler geçiren ve ligin dibine demir atan Akhisarspor Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Kasımpaşa ile karşılaşacak. Her iki takımda ikinci maç öncesi avantaj peşinde olacak.

Akhisarspor - Kasımpaşa maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Akhisar Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak müsabakada Serkan Tokat düdük çalacak. Karşılaşma A2TV'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Akhisar'da 4 eksik!

Yeşil-siyahlılarda sakatlıkları bulunan Eray, Mustafa, Dany ve Bilal forma giyemeyecek.

Ligdeki kötü sonuçların ardından eleştiri oklarının hedefi olan ve koltuğu sallanan teknik direktör Cihat Arslan, Kasımpaşa'yı yenerek moral bulmak istediklerini söyledi. Arslan, "Geçen sezon Türkiye Kupası'nı müzemize götürüp tarihi bir başarı elde ettik. Kasımpaşa karşısında avantajlı bir skor almak istiyoruz. Ardından pazartesi günü deplasmanda Demir Grup Sivasspor'un karşısına çıkacağız. Bu karşılaşmalardan istediğimiz skorları alıp yeniden tırmanışa geçeceğiz" diye konuştu. Yeşil-siyahlılar kupada Fatih Karagümrük ve Kayserispor'u eledi. Kasımpaşa ise Batman Petrol, Menemen Belediye ve Alanyaspor'u saf dışı bıraktı.

Akhisarspor muhtemel on biri şöyle;

"Fatih-Vrsajevic, Caner, Sissoko, Lopes, Rotman, Aykut, Josue, Regattin, Manu, Cikalleshi"

Akhisarspor - Kasımpaşa bilet fiyatları...

Karşılaşmanın bilet fiyatları kapalı tribün EFGH blok 15, kapalı tribün ABKL ve CDIJ blok 10, maraton 6, kale arkaları 5 TL olarak satışa sunuldu.



