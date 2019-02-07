Akhisarspor-Kasımpaşa maç sonucu: 3-1

4. dakikada Sadıku’nun kafayla kalecisine gönderdiği geri pas kısa düşünce topa hareketlenen Regattin, ceza sahası içi sağ çaprazda kaleci Ramazan ile karşı karşıya kaldı. Kalesini terk eden Ramazan son anda yatarak meşin yuvarlağı Regattin’in önünden kornere tokatladı.

15. dakikada Josue’nin sağ kanattan kullandığı korner atışında penaltı noktası yakınlarında iyi yükselen Sissoko’nun kafa vuruşunda kaleci Ramazan’ın geçen topu Kasımpaşa savunmasında Veigneau son anda çizgi üzerinde kafayla çıkardı.

19. dakikada sağ kanattan Regattin’in ortaladığı topu ceza sahası içerisinde Barbosa kafayla arkadaşı Sissoko’nun önüne indirdi. Bu oyuncunun ceza yayı içerisinde bekletmeden vuruşunda kaleci Ramazan direk dibinde uzanarak meşin yuvarlağın gole gitmesini önledi.

31. dakikada Pavelka’nın pasıyla topla buluşan Tarkan’ın ceza yayının içinden kaleye sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Fatih’te kaldı.

41. dakikada Akhisaspor atağında sol kanattan Barbosa’nın kavisli ortasında altıpas içerisinde Cikalleshi’nin rakibinden önce kafa vuruşunda meşin yuvarlak uzak direk dibinde ağlarla buluştu. 1-0

50. dakikada savunma oyuncularından seken topla buluşan Tarkan Serbest ceza sahası içi sağ çaprazdan kaleye şutunu çekiyor ancak bu top farklı şekilde dışarı çıkıyor.

51. dakikada sağ kanattan gelişen atakta topla ilerleyen Aykut Çeviker kısa pasını ceza sahası içine hareketlenen Sokol Cikalleshi'ye pasını gönderiyor. Ceza sahası içinde topla buluşur buluşmaz Sokol Cikalleshi topun dibine giriyor ve şık bir şutla topu ağlarla buluşturuyor. Akhisarspor, Sokol Cikalleshi'nin golüyle skoru 2-0'a taşıyor.

54. dakikada ceza sahası yayı önünden kazanılan serbest vuruş sonrasında topun başına geçen Trezeguet kaleye şutunu gönderiyor ancak bu top yan direğe sert bir şekilde çarpıyor ve oyun alanına geri dönüyor.

72. dakikada Olivier Veigneau, Adrien Regattin'i ceza sahası içinde yerde bırakıyor ve penaltıya sebebiyet veriyor. Topun başına geçen Josue kalecinin soluna şık bir şut gönderiyor ve topu ağlarla buluşturuyor. Akhisarspor, Josue'nin penaltı golüyle skoru 3-0'a taşıyor.

90. dakikada sağ kanattan kullanılan serbest vuruş sonrasında savunma oyuncularının uzaklaştırmaya çalıştığı top kısa düşüyor. Ceza sahası dışı sol çaprazda bu topla buluşan Haris Hajradinovic kaleye şutunu çekiyor ve topu ağlarla buluşturuyor. Kasımpaşa, Haris Hajradinovic'in golüyle skoru 3-1'e taşıyor ve farkı 2'ye düşürüyor.