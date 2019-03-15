Akhisarspor - Kasımpaşa maç sonucu: 2-3

Spor Toto Süper Lig'in ikinci devresinde çıktığı hiçbir maçı kazanamayan Kasımpaşa, şeytanın bacağını ligin son sırasında yer alan Akhisarspor karşısında kırdı.

26. hafta maçında konuk olduğu rakibi karşısında henüz 7. dakikada Bengali Fode Koita'nın attığı kafa golüyle 1-0 öne geçen Mustafa Denizli'nin öğrencilerine Akhisar'ın cevabı ise 32'de geldi.

Jeremy Bokila'nın ara pasında Elvis Manu'nun ceza sahası sol çaprazından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, kaleci Ramazan Köse'nin kapattığı köşeden filelere gitti ve ilk devre 1-1 sona erdi.

İkinci yarıda öne geçmek için baskısını arttıran ev sahibi ekip, dakikalar 60'ı gösterirken Veysel Sarı'nın ceza sahası içinde Bokila'ya yaptığı hareket sonucu penaltı kazandı.

Vuruşu kullanmak için beyaz noktaya gelen Bokila, hata yapmadı ve takımını 62'nci dakikada 2-1'lik üstünlüğe taşıyan golü kaydetti.

Dakikalar 87'yi gösterirken Abdul Rahman Khalili'nin ceza sahası dışından fileleri havalandırmasıyla skora yeniden denge gelirken 90+5'te Trezeguet, takımının 8 maçlık galibiyet hasretini bitiren golü kaydetti.

Bu sonuçla ikinci yarıda çıktığı 9. maçta ilk kez 3 puanı bir arada gören Kasımpaşa, puanını 34'e yükseltirken lig sonuncusu Akhisarspor ise 21 puanda kaldı.

Maçtan Dakikalar

6. dakikada Hajradinovic’in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda kaleye yönelen topu kaleci Lukac son anda kornere çeldi.

7. dakikada sağ kanatta paslaşarak kullanılan köşe vuruşunda Popov’un içeriye ortaladığı topa altıpas çizgisi üzerinde iyi yükselen Koita’nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

18. dakikada Pavelka’nın ara pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Popov’un gelişine sert şutunda kaleci Lukac, üzerine gelen meşin yuvarlağı tokatlayarak uzaklaştırdı.

32. dakikada Bokila’nın ara pasıyla sol kanattan ceza sahası içerisine giren Manu’nun dar açından kaleye gönderdiği top, kaleci Ramazan’ın kapattığı köşeden filelere gitti. 1-1

38. dakikada Kasımpaşa atağında kısa paslarla ceza sahası içerisine giren Popov’un ortaladığı topa altıpas çizgisi üzerinde yükselen Koita’nın kafa vuruşunda top az farkla kale direğinin yanından auta çıktı.

50. dakikada Akhisarspor atağında Serginho’nun kafayla indirdiği topu önüne alan Bokila’nın ceza sahası içerisinde kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak kaleci Ramazan’ın ayaklarına çarparak tehlike bölgesinden uzaklaştı.

54. dakikada Zeki’nin pasıyla topla buluşan Güray’ın rakip ceza yayının hemen içinden sert şutunda meşin yuvarlak Kasımpaşa savunmasına da çarparak az farkla direğin yanından kornere gitti.

56. dakikada Güray’ın pasında ceza sahası içi sol çaprazda topa sahip olan Manu’nun bekletmeden şutunda meşin yuvarlak direğin hemen yanından auta çıktı.

58. dakikada hızlı gelişen Kasımpaşa atağında Pavelka’nın pasında Hajradinovic’in rakip ceza yayının hemen önünde gelişine sert vuruşunda meşin yuvarlak az farkla kale direğinin üstünden dışarıya gitti.

60. dakikada sağ kanatta Güray’ın ceza sahası içerisine ortasında Veysel’in rakibi Bokila’ya yaptığı faul sonrası hakem Halis Özkahya penaltı kararı verdi.

62. dakikada penaltı atışını kullanan Bokila, meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-1

74. dakikada Bilal’in ceza sahası dışı sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta, barajı aşan topu kaleci Ramazan son anda kornere tokatladı.

75. dakikada sol kanatta Pavelka’nın pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Trezeguet’in müsait pozisyonda yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak savunmaya çarparak kornere çıktı.

87. dakikada Kasımpaşa atağında Trezeguet’in pasıyla topla buluşan Khalili’nin ceza yayının yaklaşık bir metre gerisinden sert şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-2

90+5. dakikada Pavelka'nın pasıyla topu önüne alan Trezeguet'in rakiplerinden sıyrıldıktan sonra ceza yayının hemen gerisinden kaleye gönderdiği sert şutta meşin yuvarlak bir kez daha ağlara gitti. 2-3

Akhisarspor - Kasımpaşa ilk 11'ler

Akhisarspor: Milan Lukac, Zeki Yavru, Miguel Lopes, Caner Osmanpaşa, Kadir Keleş, Abdoul Sissoko, Rajko Rotman, Helder Barbosa (46' Güray Vural), Serginho (58' Bilal Kısa), Elvis Manu (83' Musa Nizam), Jeremy Bokila

Kasımpaşa: Ramazan Köse, Strahil Popov, Veysel Sarı, Syam Ben Youssef, Olivier Veigneau (76' Stipe Perica), Loret Sadiku, Abdul Rahman Khalili, David Pavelka, Haris Hajradinovic (71' Karim Hafez), Trezeguet, Bengali Fode Koita (90+2' Özgür Çek)

Hakem: Halis Özkahya

Sarı Kartlar: Miguel Lopes (90+1')