Bolu'dan bonservisini kendisi alacak 30 yaşındaki eldiven, resmi sözleşmeye imza atacak. Futbola Altay'da başlayan tecrübeli file bekçisi, kariyerinde Kayserispor, Kayseri Erciyesspor, Göztepe ve Gaziantepspor formalarını da giydi. Geçen sezonki kalecilerinden Fatih Öztürk'ün Kasımpaşa'ya transfer olduğu Akhisar'da, sözleşmesi sürüp takımla antrenmanlara çıkan Lukac'ın ise kulüpteki geleceği belirsiz.

Transferde daha önce Osmanlıspor'dan 34 yaşındaki sağ kanat Burhan Eşer'e imza attıran, Gazişehir'den Uğur Arslan Kuru'nun imzasını bekleyen Akhisar, Balıkesirspor'dan ön libero Nizamettin Çalışkan'a teklif götürmesine rağmen futbolcuyu TFF 2'nci Lig'deki Manisa Büyükşehir Belediyespor'a kaptırdı. Yabancı kontenjanı dolu olan Akhisarspor'un forvet listesinin 1 numarasına aldığı, Hatayspor'dan ayrılan Mirkan Aydın da yönetimin teklifini düşük bularak süre istedi. Diğer taraftan, Akhisarspor'u geçen sezonun ikinci yarısında çalıştırıp küme düşme acısı yaşayan antrenör Cem Kavçak, 3'üncü Lig ekibi 68Aksaray Belediyespor'un teknik direktörü oldu.

BARBOSA VE CANER GİTTİ

Akhisarspor'da geçen sezon Süper Lig'deki kadrodan kopmalar da sürüyor. Geçen sezonki takımdan Fatih, Manu, Mustafa Yumlu, Bilal Kısa, Josue, Sissoko, Bokila ve Serginho'nun ayrıldığı yeşil-siyahlılarda, teknik direktör Mehmet Altıparmak'ın mutlaka kadroda görmek istediği Barbosa ve Caner Osmanpaşa da sözleşmelerini feshederek gitti. Askerden dönen Güray Vural, Zeki ile yabancılar Lopes, Cikalleshi ve Regattin de özel izinle antrenmanlara çıkmıyor. Geçen sezon devre arasında lisansı askıya alınan Dany ise takımla çalışıyor.

Ergin KARATAŞ/İZMİR, (DHA)