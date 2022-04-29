Akhisarspor kader maçında destek bekliyor

Süper Lig 'den 2019 yılında başladığı düşüşte geçen sezon da 1'inci Lig'e veda eden Akhisar, üst üste ikinci kez küme düşmeye çok yaklaştı. Grupta 31 puandala 16'ncı sıradaki Akhisarspor, Amed Sportif'i yenemezse 14 yıl sonra 3'üncü Lig'e düşecek. Yeşil-siyahlı ekip, 33 puanla kurtuluş hattındaki rakibi Pazarspor'un aynı gün şampiyonluğu haftalar önce garantileyen Pendikspor'u yenmesi durumunda da Amed maçını kazansa bile düşen takım olacak.

Akhisarspor'un tek umudu Amed'i yenip ikili averajının iyi olduğu Pazarspor'un son 2 maçında yenilmesi veya yalnız 1 puan çıkarması olacak. Tarihinin en önemli karşılaşmalarından birine çıkacak Akhisarspor, taraftara takımı yalnız bırakmama çağrısı yaptı.

Manisa temsilcisi, "Pazar günü evimizde oynayacağımız sezonun son ve en kritik maçında tüm Akigolar’ın desteğini bekliyoruz. Birlik ve beraberliğe çok ihtiyacımız olduğu şu günlerde sizleri tribüne bekliyoruz. Bu maçı birlikte kazanalım!" mesajını paylaştı.

DHA