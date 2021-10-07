Akhisarspor-Isparta 32 Spor maç sonucu: 0-1

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Akhisarspor, evinde Isparta 32 Spor'a 1-0 mağlup oldu ve üst üste ikinci mağlubiyetini aldı. Spor Toto Akhisar Stadı'ndaki karşılaşmanın tek golünü 67'nci dakikada konuk ekipten Burak attı. Ligde üçüncü iç saha maçında da galibiyetle tanışamayan yeşil-siyahlı ekip, bu skorla 6 maçta 7 puanda kaldı. Isparta temsilcisi ise 11 puanla grupta dördüncü sıraya tırmandı.

HAKEMLER: Ozan Ergün (xx), Anıl Küçükkaraca (xx), Çağrı Yıldırım (xx)

AKHİSARSPOR: Halil (x) - Göksu (xx), Furkan (x) (Dk. 46 Yusuf Acer xx), Yavuz Serkan (xx), Bertuğ (xx), Yusuf Cihat (xx), Bora (x) (Dk. 65 Serkan x), Semih (xx), Kemal (x) (Dk. 81 Halil İbrahim x), Recep (x) (Dk. 30 Gökmen x), Mert Efe (x) (Dk. 81 Oğuzcan x)

ISPARTA 32 SPOR: Alp (xxx) - Necmican (xx) (Dk. 17 Ertuğrul xx), Şamil (xx), Burak (xxx) (Dk. 76 Said Can xx), Kadir (xx), Mustafa Diler (xx), Gökhan Yılmaz (xxx), Arif (xx), Taner (x) (Dk. 50 Embiya xxx), Mustafa Acar (xxx), Gökdeniz (x) (Dk. 46 Mahmut xxx)

GOL: Dk. 67 Burak (Isparta 32 Spor)

SARI KARTLAR: Mert Efe, Yusuf Cihat, Kemal, Bertuğ, Göksu (Akhisarspor), Şamil, Taner, Arif, Ertuğrul (Isparta 32 Spor)