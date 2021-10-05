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Akhisarspor, ilk iç saha galibiyetini kovalayacak

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Isparta 32 Spor'u konuk edecek olan Akhisarspor, evinde sezonun ilk iç saha galibiyetini kovalayacak.

05 Ekim 2021, Salı 19:01 Son Güncelleme:
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Akhisarspor, ilk iç saha galibiyetini kovalayacak

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son 2 maçtan 1 beraberlik, 1 yenilgiyle 1 puan çıkarabilen Akhisarspor, yarın evinde sezonun ilk iç saha galibiyetini kovalayacak. Yeşil-siyahlı ekip hafta içi mesaisinde Isparta 32 Spor'u konuk edecek. Spor Toto Akhisar Stadı'ndaki mücadele saat 19.00'da başlayacak.

Grupta bu sezon evinde oynadığı 2 maçta henüz galibiyetle tanışamayan Akhisar, 5 haftada topladığı 7 puanla 9'uncu sırada bulunuyor. Isparta randevusunun ardından hafta sonunu bay takım olarak geçeceklerini hatırlatan teknik direktör Muhammet Yılmaz, iç sahada kazanıp moral tazelemek istediklerini söyledi. (DHA)

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