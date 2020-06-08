Akhisarspor hazırlık maçı çözümünü kendi içinden buldu

TFF 1’inci Lig'de koronavirüs pandemisiyle durup 3 aylık aradan sonra 19 Haziran'da kaldığı yerden başlayacak lig maratonu öncesi Türkiye Futbol Federasyonu'ndan hazırlık maçı oynamak için izin alamayan Akhisarspor kendi içinden çözüm buldu. Yeşil-siyahlı takım, maç atmosferini yaşamak için Spor Toto Akhisar Stadı'nda hazırlık sınavına çıktı.

Mevcut kadrodan oluşturulan iki farklı takım, aylar sonra formalarını sırtlarına geçirip 90 dakika kıran kırana maç yaptı. Aylardır sahalara hasret kalan Ege temsilcisinde takımın en golcü isimlerinden Burhan Eşer'in sert geçen maçta sakatlanması ise teknik heyeti korkuttu.

Sol el başparmağı çatlayan tecrübeli golcünün oynamasına engel bir durum bulunmadığı, 21 Haziran'daki Altay maçında sahadaki yerini alabileceği öğrenildi.

DHA