Akhisarspor hata yapmadı, Eskişehirspor dipten kurtulamadı

Hafta içi mesaisini kayıpsız atlatıp zorlu Eskişehir deplasmanına giden Akhisarspor, hata yapmadı. Erhan Çelenk’in 19. dakikada attığı golle öne geçen Yeşil-Siyahlılar, 39’da Onur Ayık’la farkı 2’ye çıkardı. Es Es, 79’da Mehmet Feyzi’nin penaltısıyla umutlansa da 90 dakika konuk takımın galibiyetiyle sonuçlandı.

Yeniden Play-Off potasına adını yazdıran Ege ekibi taraftarını sevindirirken ev sahibinde ise hüsran vardı. Maçın önemli anları şöyle: 19’da Onur’un soldan ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Erhan’ın vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-1. 39’da Eray’ın ara pasında ceza sahasında altıpas üzerinde topu alan Onur Ayık, kalecinin sağından fileleri havalandırdı: 0-2.

Şehitler unutulmadı

79’da Mehmet Feyzi ceza sahasında düşürüldü. Kazanılan penaltıyı aynı oyuncu gole çevirdi: 1-2.

Karşılaşmaya iki takım futbolcuları ‘Milletimizin başı sağ olsun’ pankartıyla çıktı. Ardından statta, İdlib’deki hain saldırıda şehit olan askerlerimiz için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Tribünleri dolduran binlerce taraftar Türk bayrakları açarak, ‘Şehitler ölmez, vatan bölünmez’ sloganı attı.