Akhisarspor galibiyetle tanıştı

Sezona Tuzlaspor beraberliği, Bandırmaspor yenilgisi ile giren Akhisarspor, evinde Balıkesirspor karşısında bu kez hata yapmadı. Karşılıklı ataklarla geçen ilk devrede iki ekip de gol pozisyonlarına girse de bir türlü sonuca gidemedi.

İkinci yarıya hızlı başlayan Manisa temsilcisi, 57. dakikada Irfan Hadzic ile açılışı yaptı: 1-0. Balkes, kalan sürede gol için bastırdı ancak başarılı olamadı. Sonradan oyuna dahil olan Onurcan Güler, mücadelenin skorunu ilan eden isim oldu: 2-0. Akigo, bu sonucun ardından ligdeki ilk galibiyetini aldı.