Akhisarspor galibiyet istiyor

Yeni sezon öncesi transfer yasaklısı takımdan 11 as futbolcunun ayrılması, Eray ve Musa Nizam'ın lisanslarının çıkmamasına rağmen oynadığı futbolla umut veren Akigo, ligin yeni ekibi Bandırma karşısında kazanmak istiyor. Bandırmaspor, geçen hafta açılış sınavında Ümraniyespor'a deplasmanda 2-1 yenilmişti.

Sezon öncesi formanın göğsü ve sırtı için reklam anlaşmaları yapan Akhisarspor, kol reklamı sponsorluğu için de Gurme 212 markasıyla anlaştı.

Akhisar'da Musa ve Eray'ın da ikna edilerek takımda kalmaları bekleniyor.

DHA