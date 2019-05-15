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Akhisarspor-Galatasaray maçı sonrası Kasapoğlu'ndan tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ziraat Türkiye Kupası Finalinde Akhisarspor’u yenerek kupayı müzesine götüren Galatasaray’ı kutladı.

15 Mayıs 2019, Çarşamba 23:11
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Akhisarspor-Galatasaray maçı sonrası Kasapoğlu'ndan tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sivas Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanan final maçında Akhisarspor’u mağlup ederek 57. Ziraat Türkiye Kupası’nı kazanan Galatasaray’ı tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, kutlama mesajında şu ifadelere yer verdi:

“2018 – 2019 sezonu Ziraat Türkiye Kupası Finalinde Akhisarspor’u yenerek kupanın sahibi olan Galatasaray Kulübü’nü tebrik ediyorum. Türkiye Kupası’nı 18. kez müzesine götürme başarısını gösteren futbolcular başta olmak üzere, teknik heyeti, yönetimi ve sarı kırmızılı camiayı kutluyorum. Kupa’da üst üste iki kez final oynama başarısı gösteren Akhisarspor’u da tebrik ediyorum.”

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