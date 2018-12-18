Ligin 15'inci haftasında Fenerbahçe'yi farklı yenip 16 puana ulaşan Akhisar, 13'üncü sıraya tırmanırken 14 puanda kalan rakibini kendi yerine düşme hattına itti. Yeşil-siyahlı ekip ligde pazar günü alt sıralardaki rakiplerinden Kayserispor'a deplasmanda 1-0 yenilip 15'inci sırada kalırken, 14'er puanla düşme hattındaki Fenerbahçe ve BB Erzurum'un İstanbul'da oynayacağı maçın skorunu beklemeye başladı.

Yeni teknik patronu Ersun Yanal yönetiminde Erzurum'u taraftarının doldurduğu tribünler önünde ağırlayan sarı-lacivertli ekip, ilk yarıda 2-0 öne geçmesine rağmen uzatma anlarında oyunun 2-2'ye gelmesine engel olamadı. İki takım da 15'er puanla düşme barajında kalırken 16 puanlı Akhisar, devrenin son haftası öncesi ateş hattına gerilemekten kurtuldu. Perşembe günü Ziraat Türkiye Kupası 5'inci tur rövanş maçında Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak yeşil-siyahlılar, ligde pazartesi günü ilk yarının son maçında evinde Atiker Konyaspor'u yendiği takdirde devreyi düşme hattının dışında tamamlayacak.

SELEZNYOV ARAYIŞTA

Akhisarspor'da bu sezonki kötü performansı ve disiplinsiz tavırları nedeniyle kadro dışı bırakılıp gözden çıkarılan Yevhen Seleznyov kulüp arıyor. Sezon başında adının anıldığı Galatasaray'a transfer olmayı çok isteyen Ukraynalı golcüye sarı-kırmızılı ekibin teknik patronu Fatih Terim'den vize çıkmadığı iddia edildi. Seleznyov için geçen sezon Akhisar'ı çalıştıran Okan Buruk'un görev yaptığı Çaykur Rizespor ve Bursaspor devrede. Yıldız futbolcuyla İspanya'dan Malaga'nın da ilgilendiğine yönelik iddialar var. U21 takımıyla antrenman yapan Seleznyov, geçen sezon yeşil-siyahlıların ligde kalıp, Türkiye Kupası'nı kazanmasına büyük katkı yapmıştı. Ukraynalı futbolcu, bu sezon ise 7 lig maçında 3 gol attı, UEFA Avrupa Ligi'nde ise suskun kaldı.

Seleznyov, Bursaspor maçı öncesi antrenmanda Josue'yle kavga edince kadro dışı bırakıldı.

DHA



