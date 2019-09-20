Akhisarspor eski oyuncularına rakip

Geçen sezon Akhisar kadrosuyla Süper Lig'den düşmenin acısını yaşayan Barbosa ve Bokila, transfer döneminde Hatayspor'un yolunu tuttu. Akhisarspor'da 2 sezon forma giyerek Ziraat Türkiye Kupası ve Süper Kupa'yı kazanan kadronun önemli isimlerinden olan Portekizli Barbosa, bu sezon Hatay formasıyla 4 lig maçına çıkarak 1 gol attı. 2016-17 sezonunun devre arasında gelen, daha sonra Romanya'ya kiralık giden ve Akhisar'da geçen sezon 7 golle takımın sürpriz golcüsü olan Demokratik Kongolu Bokila ise yeni takımında 1 maçta sonradan oyuna dahil oldu. Zorlu 90 dakika öncesi Bjarnason, Eray ve Çekdar'ın iyileştiği Akhisarspor'da Hadzic'in ise sakatlığı sürüyor.

DHA