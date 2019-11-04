Akhisarspor düşüşte, Erhan Çelenk çıkışta

TFF 1'inci Lig'de liderliğe yükseldikten sonra son 4 maçta tek galibiyetle alan ve zirveye yeniden kurulma şansını kaçıran Akhisarspor'da kanat oyuncusu Erhan Çelenk'in performansı yükselişe geçti. Akhisarspor formasıyla bu sezon ilk 5 maçta skor üretemeyen sol kanat oyuncusu, son 5 karşılaşmayı ise 3 gol atarak kapattı.

Son haftalarda takımın en skorer ismi olan 30 yaşındaki Erhan, 4 maçtır suskun kalan 4'er gollü Cikalleshi ve Burhan'a yaklaştı. Taha'nın iyileşip Adana Demirspor ile oynanan son lig maçında sahalara döndüğü yeşil-siyahlılarda arka adalelesindeki sakatlık nedeniyle forma giyemeyen Burhan ve sakatlanıp oyundan çıkan Cocalic'in hafta sonuna yetişmesi bekleniyor. Vrsajevic ise cezalı durumda.

ALTIPARMAK: ŞANSSIZLIĞI KIRACAĞIZ

Akhisarspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, son haftalarda yaşadıkları şanssızlığı yeneceklerini söyledi. Ligde 17 puanla lider Hatayspor'un 3 puan gerisinde bulunan yeşil-siyahlı ekipte teknik direktör Altıparmak, her takımın pozisyona girmekte sıkıntı yaşadığı ligde kendilerinin her maç birçok net pozisyonu cömertçe harcadığını belirterek "Son Adana Demirspor maçında sezonun en iyi futbolunu oynadık. İstek, arzu ve tempomuz yerinde. Böyle devam edersek elbet yine seri galibiyetler gelecek. Kadromuzda Arnavutluk Milli Takımı'nın forveti Cikalleshi, Bosna Hersek Milli Takımı'nda ünlü yıldız Edin Dzeko'nun yedeği olan Hadzic, ligin en tücrübeli gol ayaklarından Burhan ve Erhan var. Mutlaka bu zinciri kıracağız" ifadelerini kullandı.