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Akhisarspor çıkış arıyor

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta 3 maçtır galibiyete hasret kaldıktan sonra geçen haftayı bay takım olarak geçen Akhisarspor, yarın lider Pendikspor deplasmanında çıkış arayacak. Pendik Stadı'ndaki mücadelenin başlama düdüğü saat 14.00'te çalacak.

15 Ekim 2021, Cuma 10:41 Son Güncelleme:
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Akhisarspor çıkış arıyor

Grupta şimdiye kadar oynadığı 6 karşılaşmada 2 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet alan Akhisarspor, topladığı 7 puanla 12'nci sırada yer alıyor. Çıktığı 6 maçta 5 galibiyet, 1 yenilgiyle 15 puanı hanesine yazdıran Pendikspor ise grubun zirvesinde bulunuyor. İstanbul temsilcisi, iç sahada bu sezon 3'te 3 yaptı. Akhisarspor Teknik Direktörü Muhammet Yılmaz, zor bir deplasmana çıkacaklarını ancak kazanmak istediklerini dile getirdi.

AKHİSAR, (DHA)

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