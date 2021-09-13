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Akhisarspor - Bucaspor 1928: 0-2

TFF 2. Lig'in 2. haftası oynanan tek mücadeleyle sona erdi. Haftanın kapanış maçında Akhisarspor, Bucaspor 1928'i ağırladı. Konuk ekip sahadan 2-0 galip ayrılarak puanını 4'e yükseltti. Ev sahibi takım ise bu mağlubiyetin ardından 3 puanda kaldı.

13 Eylül 2021, Pazartesi 21:33 Son Güncelleme:
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Akhisarspor - Bucaspor 1928: 0-2

TFF 2’nci Lig Beyaz Grup’ta geçen haftayı beraberlikle kapatan Bucaspor 1928, sezona 3 puanla başlayan Akhisarspor'u deplasmanda attığı 2 golle geçti. İlk yarısı golsüz sona eren müsabakanın 72’nci dakikasında sahneye çıkan Mustafa takımını öne geçirirken, 90’da Yusuf galibiyeti perçinleyen oyuncu oldu.

DHA

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