Akhisarspor - Bucaspor 1928: 0-2
TFF 2. Lig'in 2. haftası oynanan tek mücadeleyle sona erdi. Haftanın kapanış maçında Akhisarspor, Bucaspor 1928'i ağırladı. Konuk ekip sahadan 2-0 galip ayrılarak puanını 4'e yükseltti. Ev sahibi takım ise bu mağlubiyetin ardından 3 puanda kaldı.
TFF 2’nci Lig Beyaz Grup’ta geçen haftayı beraberlikle kapatan Bucaspor 1928, sezona 3 puanla başlayan Akhisarspor'u deplasmanda attığı 2 golle geçti. İlk yarısı golsüz sona eren müsabakanın 72’nci dakikasında sahneye çıkan Mustafa takımını öne geçirirken, 90’da Yusuf galibiyeti perçinleyen oyuncu oldu.
DHA