Akhisarspor-Boluspor maç sonucu: 0 - 0

TFF 1. Lig 16. hafta mücadelesinde Akhisarspor ile Boluspor golsüz berabere kaldı.
28'inci dakikada ilk tehlikeli atak Akhisarspor’dan geldi. Muhammet’in kullandığı serbest atışta Boluspor kalecisi Yavuz topu güçlükle çeldi.
45+1'inci dakikada Burhan’ın pasında ceza sahasının hemen önünde topla buluşan Aykut’un şutu az farkla auta gitti.
İlk yarı 0-0 tamamlandı.
53'üncü dakikada Muhammet’in ceza sahası içinde pasını kontrol eden Rotman’ın şutunu kaleci Yavuz iki hamlede çeldi.
90'ıncı dakikada ceza sahası önünde topu önünde bulan Burhan pasını Ergin’e verdi. Altıpas içinde kaleciyle karşı karşıya kalan Ergin’in cılız şutu Yavuz’da kaldı.
Karşılaşma 0-0 sona erdi.
Stat: Spor Toto Akhisar
Hakemler: Onur Özütoprak, Mehmet Yıldırım, Cem Özbay
Akhisarspor: Gökhan Değirmenci, Alperen Babacan (Dk. 64 Tolga Ünlü), Uğur Arslan Kuru (Dk. 77 Musa Nizam), Cocalic, Vrsajevic, Rotman (Dk. 69 Çekdar Orhan), Aykut Çeviker, Burhan Eşer, Muhammet Reis, Erhan Çelenk, Ergin Keleş
Boluspor: Yavuz Aygün, Sincere, Burak Bekaroğlu, Ümit Kurt, Fethi Özer, Hayrullah Bilazer (Dk. 84 Mutlu Güler), Dodo, Cumali Bişi, Melih Okutan (Dk. 73 Hakan Arslan), Bilal Kısa (Dk. 64 Samican Keskin), Poepon
Sarı kartlar: Dk. 66 Rotman, Dk. 85 Cocalic, Dk. 90 1 Aykut Çeviker (Akhisarspor), Dk. 73 Yavuz Aygün (Boluspor)