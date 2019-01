Beşiktaş ikinci yarıyı Akhisarspor deplasmanında açıyor. Burak Yılmaz ve Isimat Mirin ile kadrosunu güçlendiren Şenol Güneş'in takımı ikinci yarıya iyi bir başlangıç yapmak için Akhisarspor'u deplasmanda mağlup etmek istiyor. Beşiktaş'ın Akhisarspor'a konuk olacağı karşılaşmada yeni transferler Burak Yılmaz ve Isimat Mirin ilk 11'de yer aldı. Saat 20:30'da Spor Toto Akhisar Stadyumu'nda oynana karşılaşmada Ümit Öztürk düdük çaldı. Öztürk'ün yardımcılıklarını Kemal Yılmaz ve Osman Gökhan Bilir üstlendi. Peki, Akhisarspor-Beşiktaş maçını hangi şifresiz kanallar veriyor? Karşılaşmanın canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde.

Akhisarspor-Beşiktaş maçının canlı yayınlanmasını beklenen yabancı kanallar

Be Sport 1(belgium)/Hd, beIN Sports Connetct EPANA, Benfica Tv2(BTV2), BT Sport 1/HD, Canal+Futbol/HD, Canal+ Sport (france), Canal + Sport (poland) / Hd, Daiema Sport 2 HD, Digi Sport 1 (Hun), Dolce Sport / Hd, ESPN Caribbean, Fox Sports (italy)/ HD, Futbol 1 (Ukranie), GO Sports 2 / Hd, / Hd, KAZ Sport, Lig tv3/HD, Ntv Plus Futbol 1 / HD, O2 Sport (cze), OLL TV Player, Sky Sport 2 (germany)/HD, Sport 1 (israel)/HD.

Akhisarspor - Beşiktaş 11'ler...

Akhisarspor: Fatih, Vrsajevic, Caner Osmanpaşa, Miguel Lopes, Güray Vural, Sissoko, Josue, Serginho, Regattin, Elvis Manu, Bokila

Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Mirin, Vida, Caner Erkin, Dorukhan, Medel, Quaresma, Ljajic, Lens, Burak Yılmaz

Deplasman performansı kötü

Siyah-beyazlılar, Süper Lig’in ilk yarısında kötü bir dış saha performansı gösterdi. Beşiktaş, deplasmandaki 9 maçta 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 yenilgiyle 10 puan toplayabildi. Dış sahada 12 gol atabilen siyah-beyazlılar, kalesinde 13 gol gördü.

Ljajic ve Vida ceza sınırda

Beşiktaş’ta Adem Ljajic ve Domagoj Vida, Akhisarspor karşılaşması öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Üçer sarı kartı bulunan iki oyuncu, yarınki karşılaşmada da aynı durumu yaşadıkları takdirde 19. haftadaki Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.