Beşiktaş ikinci yarıyı Akhisarspor deplasmanında açıyor. Burak Yılmaz ve Isimat Mirin ile kadrosunu güçlendiren Şenol Güneş'in takımı ikinci yarıya iyi bir başlangıç yapmak için Akhisarspor'u deplasmanda mağlup etmek istiyor. Beşiktaş'ta Burak Yılmaz ve Isimat Mirin'in sahaya 11'de çıkması bekleniyor. Bu arada sarı kart cezalısı Adriano, maçta oynayamayacak.

Akhisarspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

18 Ocak Cuma günü saat 20:30'da başlayacak mücadele beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Deplasman performansı kötü

Siyah-beyazlılar, Süper Lig’in ilk yarısında kötü bir dış saha performansı gösterdi. Beşiktaş, deplasmandaki 9 maçta 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 yenilgiyle 10 puan toplayabildi. Dış sahada 12 gol atabilen siyah-beyazlılar, kalesinde 13 gol gördü.

Burak Yılmaz’ın durumu

Siyah-beyazlı takımın yeni transferlerinden Burak Yılmaz, yarınki karşılaşma için teknik direktör Şenol Güneş’ten forma bekleyecek. Beşiktaş’a ilk olarak 2006-2007 sezonunda transfer olan ve 1,5 sezon görev yapan Burak Yılmaz, Akhisarspor maçında oynaması halinde 11 yıl 27 gün sonra siyah-beyazlı formayı giyecek. 33 yaşındaki oyuncu, Beşiktaş formasını son olarak 21 Aralık 2007’de ligdeki Manisaspor maçında giymişti. Yeni transferlerden Nicolas Isimat-Mirin de oynayacak durumda bulunuyor.

Adriano cezalı

Beşiktaş’ta sarı kart cezalısı Adriano Correia, Akhisarspor karşısında forma giyemeyecek. Ligin ilk yarısında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Çaykur Rizespor, Galatasaray ve Kasımpaşa maçlarında sarı kart gören Adriano, ikinci yarının ilk haftasında takımını yalnız bırakacak.

Ljajic ve Vida ceza sınırda

Beşiktaş’ta Adem Ljajic ve Domagoj Vida, Akhisarspor karşılaşması öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Üçer sarı kartı bulunan iki oyuncu, yarınki karşılaşmada da aynı durumu yaşadıkları takdirde 19. haftadaki Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.

Beşiktaş'ın Akhisar maçı kadrosu...

Siyah-beyazlı takımın Akhisarspor maçı kadrosu belli oldu. Yeni transferler Burak Yılmaz ve Nicolas Isimat-Mirin de kadroda yer aldı. Beşiktaş’ın Akhisarspor maçı kadrosunda şu isimler yer aldı: Loris Karius, Utku Yuvakuran, Ersin Destanoğlu, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Enzo Roco, Nicolas Isimat-Mirin, Domagoj Vida, Gary Medel, Atiba Hutchinson, Necip Uysal, Dorukhan Toköz, Adem Ljajic, Oğuzhan Özyakup, Ricardo Quaresma, Jeremain Lens, Burak Yılmaz, Cyle Larin, Mustafa Pektemek, Güven Yalçın.