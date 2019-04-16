Akhisarspor ateşe düştü

Geçen hafta yine düşme barajındaki rakibi Göztepe'yi yenerken son sıradan kurtulup B.B. Erzurum'u 18'inci sıraya iten Akhisarspor, en yakın rakibine yenilince kendini tekrar dipte gördü.

Akhisarspor'u 2012 yılında halen yer aldığı Süper Lig'e çıkaran isim olan Erzurumspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, eski göz ağrısını bu kez uçuruma itti. Ligde son 6 hafta öncesi 24 puanla kurtuluş barajının 4 puan gerisinde kalan Akhisar, Cumartesi günü Antalyaspor'u ağırlayacak. Antalya mücadelesinin ardından Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında 24 Nisan'da Ümraniyespor'u üst üste ikinci kez adını finale yazdırmak için konuk edecek Akhisarspor, ligde 30'uncu hafta maçında ise düşme hattının tek basamak üzerinde bulunan Bursaspor'la deplasmanda karşılaşacak. Akhisarspor'da Zeki cezalı durumda.

DHA



