Akhisarspor - Ankaraspor maç sonucu: 0-1

TFF 1’inci Lig’de geçen hafta deplasmanda Ankara Keçiörengücü’ne 6-0 kaybederek hayal kırıklığı yaratan Akhisarspor evinde Ankaraspor’a da mağlup oldu: 0-1. İlk yarısı golsüz sona eren karşılaşmanın 75’inci dakikasında sahneye çıkan Beykan, Başkent temsilcisine 3 puanı getiren golü kaydetti. Bu sonuçla Akhisarspor 13 puanda kaldı, düşme hattında yer alan Ankaraspor ise 8 puana yükselip umutlandı.

STAT: Spor Toto Akhisar

HAKEMLER: Cihan Aydın (xx), Hüsnü Emre Çelimli (xx), Murat Altan (xx)

AKHİSARSPOR: Lukac (x) - Vrsajevic (x), Alperen (xx), Musa (x), Kadir (x), Rotman (xx), Taha (x) (Dk. 69 Hasan Ali) (Dk. 74 Mert x), Ali Kaan (xx), Onurcan (xx) (Dk. 82 Bertuğ), Çekdar (xx), Hadzic (x)

ANKARASPOR: Emre Koyuncu (xxx) - Ali (xx), Levent (xxx), Thales (xx), Mahmut (xxx), Emre Can Atila (x) (Dk. 65 Barış x), Stanojevic (xxx) (Dk. 90 Doğukan), Engin (x) (Dk. 85 Gökhan), Beykan (xxx) (Dk. 90 Mbilla), Ayuk (xxx), Umar (x) (Dk. 64 Erdem x)

GOLLER: Dk. 75 Beykan (Ankaraspor)

SARI KARTLAR: Emre Can, Stanojevic, Barış (Ankaraspor), Çekdar, Ali Kaan, Rotman (Akhisarspor)

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)