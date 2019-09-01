Akhisarspor-Altınordu maç sonucu: 0-0

1. Lig’de Akhisarspor ile Altınordu arasında oynanan karşılaşma 0-0 sona erdi. İki takım da maç boyunca kontrollü bir oyun sergilerken bir türlü aradığı pozisyonları bulmayı başaramadı. Böylece bu sonucun ardından galibiyeti bulunmayan Altınordu, 1 puanla küme düşme hattında 16. sırada yer aldı. 4 puanı bulunan Akigolar ise 9. sıradaki yerini korudu.

Stat: Spor Toto Akhisar

Hakemler: Kadir Sağlam, Önder Yılmaz, Utku Tunavelioğlu

Akhisarspor: Gökhan Değirmenci, Tolga Ünlü, Alperen Babacan, Cocalic, Kadir Keleş, Taha Yalçıner (Dk. 85 Rotman), Aykut Çeviker, Burhan Eşer, Muhammet Reis, Erhan Çelenk (Dk.85 Vrsajevic), Hadzic (Dk. 46 Ergin Keleş)

Altınordu: Erhan Erentürk, Kerim Alıcı, Sinan Osmanoğlu, Ravil Tagir, Kahraman Demirtaş, Oğulcan Ülgün, Berkay Samancı (Dk. 88 Yusuf Yalçın Arslan), Burak İnce (Dk. 70 Egehan Gök), Hüseyin Atakan Üner (Dk. 73 Kemal Rüzgar), Anıl Koç, Ersel Aslıyürek

Sarı Kartlar: Dk.7 Cocalic, Dk.33 Aykut Çeviker, Dk.41 Kadir Keleş, Dk. 70 Alperen Babacan, Dk. 90 4 Vrsajevic (Akhisarspor) Dk. 69 Oğulcan Ülgün (Altınordu)