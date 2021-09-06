Akhisarspor alkış aldı

AKHİSAR, (DHA) - TFF 1'inci Lig'den düştükten sonra geçen sezonki kadrosunu büyük oranda kaybeden ve transfer yasağı nedeniyle takıma takviye yapamayan Akhisarspor, çıktığı ilk maçta Zonguldak Kömürspor'u deplasmanda tek golle yenmeyi başardı.
Elinde yalnız geçen sezondan genç ağırlıklı kadro kalan yeşil-siyahlılar, Zonguldak engelini Bertuğ'un 80'inci dakikadaki golüyle aştı. Teknik direktör Muhammet Yılmaz yönetiminde deplasmanda sezonun ilk sınavını galibiyetle geçen Akhisarspor, 3 puanın yanı sıra öz güven de kazandı.
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