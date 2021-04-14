Akhisarspor - Adanaspor maç sonucu: 1-3

TFF 1. Lig'de 30. hafta mücadelesinde ligin alt bölgesinde bulunan Akhisarspor ve Adanaspor Manisa'da karşılaştı. Ev sahibi ekipte galibiyeti getiren golleri 2. dakikada Doğukan Nelik kendi kalesine, 26. ve 66. dakikada Ozegovic kaydetti. Ozegovic mücadelede 2 gol atarak maçın yıldızı oldu.

Akhisarspor'un tek golünü ise I Donkor keni kalesine kaydetti. Yesil -siyahlı ekip, bu maç ile son 4 maçtan puan çıkaramadı. Adanaspor ise puanını 34'e çıkardı. Yeni Adana Stadı'ndaki mücadeleyi hakem Kutluhan Bilgiç yönetti.