Akhisarspor - Adanaspor maç sonucu: 0 - 1

TFF 1. Lig’in 13. hafta erteleme maçında Akhisarspor sahasında karşılaştığı Adanaspor’a Hakan Çinemre'nin golüyle 1-0 mağlup oldu. Akhisarspor böylece üst üste 8 yenilgi aldı ve 13 puanla düşme hattına geriledi





TFF 1.LİG GÜNCEL PUAN DURUMU





Maçtan dakikalar

20. dakikada İsmail’in savunma arkasına attığı pasta Ergin’in topun üstünden atladı. Topu önünde bulan Eren, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta top kalecide kaldı.

35. dakikada Eren’in pasında penaltı noktası üzerinde topu alan Ergin’in şutu kaleci Halil’de kaldı.

47. dakikada Çekdar’ın ortasında Kadir’in kafa vuruşunda top az farkla auta gitti.

57. dakikada Ergin’in ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutu kaleci Halil son anda kornere çeldi.

75. dakikada Celil’in kullandığı kornerde ceza sahası içinde Hakan’ın kafa vuruşunda top ağlara gitti. 0-1

90. dakikada Kadir’in kullandığı serbest vuruşta sağ çaprazdan kaleye gönderdiği şut direkten döndü. Topu önünde bulan Göksu’nun şutu üstten auta çıktı.





Stat: Spor Toto Akhisar Belediye

Hakemler: Mustafa Kürşad Filiz, Nurettin Dinçer Demir, Murat Tuğberk Curbay

Akhisarspor: Halil, Semih, Doğukan, Göksu, Berat, Bora (Turhan dk. 78), Yavuz Serkan (Halil dk. 87 İbrahim ?), Onurcan, Çekdar (Gökmen dk. 78), Kadir, Mert Efe (Oğuzcan dk. 84 ?)

Yedekler: Batuhan, Enes

Teknik Direktör: Mesut Dilsöz

Adanaspor: Karacic, İsmail, Hakan (Donkor dk. 80 ?), Evren, Evren, Uğurcan (Umut dk. 66), Celil, Ömer, Atalay (Ozegovic dk. 46), Eren (Belem dk. 71), Ergin (Berkan dk. 66)

Yedekler: Burak, Cenk, Ozan, Serhat

Teknik Direktör: Semih Özü

Gol: Hakan Çinemre (dk. 75) (Adanaspor)

Sarı kartlar: Göksu, Yavuz Serkan (Akhisarspor), Hakan, İsmail (Adanaspor)



