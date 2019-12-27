Akhisarspor 3 puana inanıyor

Akhisarspor 3 puana inanıyor

27 Aralık 2019, Cuma 12:52
- A +
Akhisarspor 3 puana inanıyor


İZMİR, (DHA)

TFF 1. Lig'de ilk yarının son haftasında zirve yolundaki rakiplerinden Keçiörengücü'ne misafir olacak Akhisarspor 3 puana şartlandı. Teknik Direktör Mehmet Altıparmak, devre arasına iyi bir konumda ve moralli girmek istediklerini söyledi. Ankara deplasmanın kolay olmayacağını ifade eden tecrübeli teknik adam, "Rakibimiz sahasında iyi skorlar elde etti. Ancak kazanmak tek önceliğimiz. Biz kazanırsak diğer rakiplerimizin alacağı sonuçlara göre devreyi Süper Lig potasında bitirebiliriz. Bu da bize yeni yıl öncesi moral aşılar" diye konuştu. 

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...