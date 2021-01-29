Akhisarpor - Bandırmaspor maç sonucu: 1-0

29. dakikada Pote’nin pasında topla buluşan Valle’nin ceza yayı üzerinden kaleye gönderdiği şut az farkla auta çıktı.
39. dakikada Orhan’ın sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortada Pote’nin indirdiği topu önünde bulan Doğan’ın şutu kaleci Halil’in müdahalesiyle kornere gitti.
58. dakikada Orhan’ın sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortada Pote’nin kafa vuruşunda top kaleci Halil’de kaldı.
75. dakikada Landel, Semih’i çalımlayıp sol kanattan sol çizgiye inip altıpasa yaptığı ortada Doğan’ın kafa vuruşu üstten auta gitti.
87. dakikada Akhisar’ın kullandığı korner atışında savunmanın uzaklaştırdığı topu önünde bulan Kadir, yaklaşık 35 metreden müthiş bir vuruşla Gökhan’ı mağlup edip topu filelere gönderdi. 1-0
90+5. dakikada Onur’un ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şut direkten döndü.
İHA