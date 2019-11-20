Akhisarlı özel çocuklara basketbol eğitimi



Barış GEZİCİ / AKHİSAR, (DHA)

Akhisar Down Sendromu ve Akhisar Gençlik Merkezi'nin ortak projesiyle özel çocuklara basketbol eğitimi veriliyor. Akhisar Gençlik Merkezi'nin Çok Amaçlı Spor Salonu'nda gerçekleşen basketbol kurslarında down sendromlu çocukların kişisel gelişmelerine katkı sağlanması bekleniyor. Akhisar Belediyesi bünyesinde yer alan Basketbol Antrenörü Erdoğan İğci, "Buradaki özel çocuklarımızın diğer çocuklardan hiçbir farkı yok. Onlara da elimizden geldiğince yardımcı oluyoruz" dedi.

Antrenör Erkan Barut, "Burada çocuklarla olmaktan çok mutluyuz. Hep birlikte çok eğleniyoruz. Basketbol ve çeşitli oyunlar oynuyoruz. Tüm özel çocuklarımızı her perşembe 16.00-17.00 saatleri arasında salona bekliyoruz" diye konuştu. Barut, "Hareket sahası eksik olan özel çocuklarımız buraya geldiklerinde verdiğimiz eğitimle söylenenleri yaparak daha hareketli bir zaman geçiriyorlar. Bu da kişisel gelişimlerine katkı sağlıyor. Her hafta biraz daha iyiye gidiyoruz" yorumu yaptı.