TFF 1. Lig'de sezonun ilk 2 haftasında Hatayspor ve Fatih Karagümrük'e yenilerek kötü bir başlangıca imza atan Altınordu, Akhisarspor deplasmanından golsüz berabere dönerek puanla tanıştı. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu zorlu bir deplasman maçı oynadıklarını belirterek umutlu konuştu. Pas yaptıkları bölümlerde oyunun üstünlüğünü ele geçirdiklerini anlatan Eroğlu, "Kaptırdığımız toplar ise kalemizde tehlikeye neden oldu. İkinci 45 dakikada seyircinin de devreye girmesiyle rakip üzerimize geldi. Bu bölümde bile karamboller dışında pozisyon vermedik. Maçın son dakikalarında ise ciddi pozisyonlar yarattık, birini değerlendirsek hanemize 2 puan daha eklenecekti. Ancak 1 puanın da değerli olduğunu düşünüyorum. Milli maç arasında tüm eksiklerimizi gidereceğiz" diye konuştu.

Akhisarspor karşısında 11'de oynattığı 15 yaş, 7 ay, 11 günlük orta saha Burak İnce'nin tarihe geçtiğini hatırlatan Hüseyin Eroğlu, "Burak İnce, TFF 1. Lig tarihinde ilk 11'de oynayan en genç oyuncu unvanını elde etti. 16 yaşındaki stoperimiz Ravil Tagir de yine 11'de görev yaptı. Oyuncunun yaşı değil sisteme bağlılığı önemli. İki oyuncumuz da istediğimiz her şeyi yaptıkları için on birde oynadılar. Cengiz Ünder ve Çağlar Söyüncü gibi Burak ile Ravil'i Avrupa futboluna armağan edeceğiz. Belki iki gencimizi direkt oynatmam insanlara sürpriz olarak gelebilir ancak ben hep bu oyuncularla birlikteyim. Onların ne yaptıklarını nasıl çalıştıklarını çok iyi biliyorum. Bu gidişle Türk futbolunda önemli yerlere geleceklerdir" dedi. Deneyimli teknik adam, transferde ise son gün hamle yapmayacaklarını sözlerine ekledi.