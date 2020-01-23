AKHİSAR, (DHA)

TFF 1. Lig'den Süper Lig'e yükselme mücadelesi veren Akhisarspor, yarın geçen sezon birlikte küme düştüğü aynı hedefteki Bursaspor'u final gibi maçta ağırlayacak. Spor Toto Akhisar Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi Yasin Kol yönetecek. Mücadelenin bilet fiyatları VIP 30, kapalı 26, maraton 25, kale arkası ve misafir 20 TL olarak belirlendi. Akigo'da hazır durumda olmayan Taha ve Uğur Arslan'ın yanı sıra cezalı Vrsajevic de görev yapamayacak. Maç öncesi 30 puanlı üçüncü Bursaspor, ikinci sırada direkt Süper Lig hattındaki Büyükşehir Belediye Erzurumpor'u 1, 28 puanlı dördüncü Akhisarspor ise 3 puan geriden takip ediyor.

Ligde 4 maçtır galip gelemeyen, bu sınavlarda gol dahi atamayıp zirveden uzaklaşınca demoralize olan Akhisarspor, dün gece ilçede meydana gelen 5.4 şiddetindeki depremle de sarsıldı. Akhisarlı futbolcular deprem korkusuyla Bursaspor maçı arifesinde sabaha karşı 5'e kadar uykusuz tesislerin bahçesinde bekledi. Kazanıp tüm olumsuzlukları silmek istediklerini belirten Teknik Direktör Mehmet Altıparmak, "Artık 3 puana çok ihtiyacımız var. Tek galibiyetin bizi nerelere getireceğinin farkındayız. Direkt rakibimize karşı hedef maç oynayacağız. Tecrübemizi ve kalitemizi ortaya koyup seri galibiyetler aldığımız döneme döneceğiz. Taraftarımızı yeniden arkamıza alacağız Bu izim için fırsat maçı" şeklinde konuştu.

AKHİSARSPOR

Gökhan - Tolga, Alperen, Cocalic, Musa Nizam, Aykut, Bjarnason, Burhan, Muhammet Reis (Çekdar), Erhan, Cikalleshi

