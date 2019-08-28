Akhisar potada Süper Lig istiyor

Barış GEZİCİ / AKHİSAR, (DHA) -

TÜRKİYE Basketbol Ligi'nde sezon öncesi yeni yapılanmaya giden Akhisar Belediye Basketbol'da Antrenör Özhan Çıvgın, 2 yıl içinde Süper Lig'e çıkmak istediklerini söyledi. Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Kulüp Başkanı Alper Ayan ve tüm yönetimin Süper Lig'e ulaşmayı hedeflediklerini belirten Çıvgın, "Sezon başında Genel Menajerimiz Emre Ekim ile beraber kurduğumuz teknik ve idari kadroda gerçekten çok özverili çalışıyor. Antrenmanları takıma önümüzdeki günlerde katılacak yabancı oyuncular haricinde sürdürüyoruz. Oyuncularımızın çalışma isteği ve arzusundan son derece memnunum. Yabancılarımız da daha önce bu ligde kendilerini kanıtlamış uyumlu ve iyi takım oyuncuları. Kendi bütçe ölçülerimizde en iyi kadroyu kurduk. Çok çalışıp başarılı olacağız" dedi.

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